Vice-governador, Mateus Simões (PSD), assumiu o estado com a promessa de dar continuidade às ações da gestão e de transferir temporariamente a capital para o interior do estado

VINICIUS NUNES/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO Zema renuncia ao governo de MG para pré-campanha à Presidência



Romeu Zema renunciou ao cargo de governador de Minas Gerais neste domingo (22), encerrando um ciclo de sete anos à frente do Executivo estadual. Com sua saída oficializada, devido à pré-campanha para a Presidência da República -, o vice-governador, Mateus Simões (PSD), tomou posse como o novo chefe do Estado durante uma reunião solene na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), em Belo Horizonte.

A saída de Zema e o balanço de sua gestão foram os destaques da transição. Ao assumir o cargo, Simões agradeceu ao antecessor por entregar um estado com as contas equilibradas. O novo governador destacou como um dos grandes marcos do governo que se encerra o avanço na renegociação das finanças estaduais, viabilizada pela adesão de Minas Gerais ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag), aprovado com o apoio dos deputados estaduais.

Como consequência da renúncia de Zema, Simões anunciou os rumos que o governo tomará nos próximos meses para dar continuidade às obras e programas já iniciados pela gestão. Ele prometeu viajar pelas 16 regionais do estado ao longo dos próximos três meses. Como ação para descentralizar o poder, a partir do dia 26, a sede administrativa e a capital de Minas Gerais serão transferidas temporariamente para cada uma dessas regiões.

“Belo Horizonte é a nossa capital, mas Minas Gerais é muito grande para ser compreendida à distância”, justificou o novo governador, que prometeu fazer novos anúncios focados no desenvolvimento acelerado do estado.

Em seu primeiro discurso no posto deixado por Zema, Simões reforçou que manterá uma relação sólida com os servidores e priorizará a população acima de divergências ideológicas. Na área da segurança, garantiu que a gestão não recuará. Ele prometeu combate rígido a facções criminosas e abusos institucionais, além de proteção às mulheres, afirmando que o estado “não se curvará aos que defendem bandidos e a paralisia do estado”.

Quem é Mateus Simões

Mateus Simões tem uma longa trajetória ao lado de Zema. No primeiro mandato, foi secretário-geral de Governo, sendo uma peça central em pautas, como as negociações do próprio Propag e os acordos bilionários de reparação pelas tragédias de Brumadinho e do Rio Doce.

Professor universitário, empresário, produtor rural e ex-vereador da capital mineira, Simões também foi o idealizador do Trilhas de Futuro, considerado o maior programa de cursos técnicos do Brasil. O novo governador assumiu formalmente o estado após entregar sua declaração de bens e assinar o termo de posse no Plenário da ALMG.