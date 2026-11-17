Senado adia para quarta-feira análise de propostas para ajuste fiscal
O Senado adiou para quarta-feira (18) a análise de quatro propostas para o Projeto de Lei Complementar (PLP) 299/2026 de ajuste fiscal. A decisão se deu depois de os parlamentares não chegarem a um acordo.
O relator da proposta, o senador Eduardo Braga (MDB-AM), tentou negociar com o líder da oposição, o senador Rogério Marinho (PL-RN).
Na quinta-feira (12), a Casa Alta aprovou o texto-base da medida por 45 votos a favor e 31 contra.
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