Casa Alta precisa deliberar sobre quatro destaques para o envio do projeto para a Câmara dos Deputados

O Senado adiou para quarta-feira (18) a análise de quatro propostas para o Projeto de Lei Complementar (PLP) 299/2026 de ajuste fiscal. A decisão se deu depois de os parlamentares não chegarem a um acordo.

O relator da proposta, o senador Eduardo Braga (MDB-AM), tentou negociar com o líder da oposição, o senador Rogério Marinho (PL-RN).

Na quinta-feira (12), a Casa Alta aprovou o texto-base da medida por 45 votos a favor e 31 contra.

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