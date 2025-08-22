A três meses da COP30, crise de hospedagem toma conta de Belém, e apenas 18 delegações confirmaram acomodação

Levantamento da UNFCCC revela que 90% dos participantes ainda não realizaram reservas, com a maioria citando os altos preços como um obstáculo principal

A COP30, conferência climática da ONU programada para novembro, enfrenta desafios significativos em relação à hospedagem. Até o momento, apenas 18 das 198 delegações confirmaram acomodações em Belém. Um levantamento da UNFCCC revela que 90% dos participantes ainda não realizaram reservas, com a maioria citando os altos preços como um obstáculo principal. Simon Stiell, secretário-executivo da UNFCCC, fez um apelo ao governo brasileiro para que considere a possibilidade de cobrir os custos de hospedagem, especialmente para nações em desenvolvimento. Ele sugeriu que o valor por noite não ultrapassasse US$ 100, uma vez que o auxílio diário da ONU para esses países em Belém é de US$ 144, quantia considerada insuficiente.

Em resposta, o governo brasileiro rejeitou a ideia de subsidiar as delegações, argumentando que já está comprometido com despesas significativas para a realização do evento. Miriam Belchior, secretária-executiva da Casa Civil, enfatizou que, embora o governo apoie a ampliação do subsídio da ONU, não pode assumir a responsabilidade de financiar as acomodações de outros países. Além das questões financeiras, a carta de Stiell também aponta falhas na comunicação do Brasil sobre a disponibilidade de hospedagem em Belém. Ele destacou que os desafios logísticos enfrentados podem prejudicar a percepção global sobre a COP30, complicando ainda mais a situação para as delegações que buscam participar do evento.

