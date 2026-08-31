Homem é baleado no peito por disparo acidental em clube de tiro no Paraná

A Polícia Civil informou que o autor do disparo assinou termo e foi liberado; o homem atingido será ouvido depois que sair do hospital

Os dois homens envolvidos no incidente eram visitantes do clube de tiro

Um homem de 37 anos foi baleado no sábado (29) por um disparo acidental em um clube de tiro localizado no distrito de Novo Sobradinho, em Toledo, no interior do Paraná. As informações são do portal g1 e confirmadas pela Jovem Pan.

Em nota, a Polícia Civil do Paraná (PCPR) informou que o “autor do disparo assinou termo circunstanciado de infração penal pelo crime de lesão corporal na modalidade culposa”. A corporação disse que o homem atingido será ouvido “assim que tiver alta hospitalar”.

As câmeras de segurança do clube de tiro registraram o momento do incidente. No local, a área administrativa do clube, havia três homens e uma mulher.

O homem atingido manuseava uma pistola. Na sequência, ele deixa o armamento sobre a mesa. O autor disparou, pegou o equipamento e acabou efetuando o disparo logo depois.

Os dois homens envolvidos no incidente eram visitantes do clube. O autor do disparo é Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC). Já a pistola tem registro regular.

O homem atingido pelo disparo foi internado no Hospital Bom Jesus (HOESP).