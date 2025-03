COP30 em Belém: reunião de líderes é antecipada para 6 e 7 de novembro

Novas datas foram divulgadas nesta quinta-feira (13) por Valter Correia; secretário destacou a importância de realizar a abertura com mais tranquilidade e organização

Ricardo Stuckert / PR - Divulgação / Flickr A conferência principal, por sua vez, está agendada para ocorrer entre 10 e 21 de novembro



O governo federal, sob a liderança de Lula, divulgou as novas datas para a cúpula de chefes de Estado e de governo da COP30, que será realizada em Belém nos dias 6 e 7 de novembro. A conferência principal, por sua vez, está agendada para ocorrer entre 10 e 21 de novembro, sem mudanças no cronograma previamente estabelecido.

Belém enfrenta um desafio significativo em relação à infraestrutura de hospedagem, com uma expectativa de 50 mil visitantes, enquanto a cidade conta com apenas 18 mil leitos disponíveis. Para mitigar essa situação, a antecipação do encontro dos líderes foi uma decisão estratégica, conforme explicou Valter Correia nesta quinta-feira (13), secretário extraordinário para a COP30, que enfatizou a importância de uma abertura mais organizada.

Com a nova programação, a expectativa é que o número de pessoas presentes em Belém ao mesmo tempo diminua de 50 mil para cerca de 30 mil, aliviando a pressão sobre as acomodações de luxo. A organização do evento está explorando alternativas, como a utilização de cruzeiros de luxo, a construção de uma vila temporária e a oferta de aluguéis por meio de plataformas como Airbnb.

A alta demanda por hospedagem em Belém resultou em uma alta nos preços do mercado imobiliário, com proprietários segurando imóveis para aluguel durante a COP30. O Creci do Pará classificou essas práticas como abusivas. Em resposta à situação, o presidente Lula afirmou que não há planos de transferir o evento para outra localidade, ressaltando a importância de que a cúpula reflita a realidade da cidade.

Para facilitar a reserva de hospedagem, o governo federal está desenvolvendo um portal que reunirá opções de hotéis, cruzeiros, escolas e residências de moradores. Além disso, o Governo do Pará planeja investir entre R$ 4 bilhões e R$ 5 bilhões em infraestrutura para a conferência, utilizando recursos provenientes de Itaipu, BNDES e da gestão estadual.

