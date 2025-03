Presidente da COP30 faz apelo por ‘mutirão global’ contra mudanças climáticas

Fala foi feita nesta segunda-feira (10) durante o lançamento de uma carta que destaca a importância da cúpula, programada para novembro de 2025 em Belém, no Pará

O embaixador André Corrêa do Lago, que preside a COP30, fez um chamado à comunidade internacional para a formação de um “mutirão global” no combate às mudanças climáticas. O apelo foi feito nesta segunda-feira (10) durante o lançamento de uma carta que destaca a importância da cúpula, programada para novembro de 2025 em Belém, no Pará. Lago enfatizou a necessidade de união entre os países para enfrentar esse desafio.

A COP30 contará com a colaboração do secretário-geral da ONU, António Guterres, com o objetivo de aumentar a conscientização sobre questões climáticas e incentivar a mobilização da sociedade. O embaixador também anunciou a criação de um “círculo de presidências”, que reunirá líderes das conferências anteriores, de 2015 a 2023, para garantir que os legados das edições passadas sejam respeitados.

A conferência em Belém será a primeira a ser realizada no coração da Amazônia, um ecossistema crucial que enfrenta sérios riscos devido à crise climática. Para preparar a cidade para o evento, o governo federal já destinou R$ 1,3 bilhão em investimentos para revitalização e infraestrutura. Além disso, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que havia retirado seu país do Acordo de Paris, recebeu um convite para participar da COP30.

