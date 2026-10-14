Trump diz que Groenlândia tem maior reserva de petróleo do mundo e que ela será explorada

Presidente norte-americano disse que a ilha que pertence à Dinamarca terá um propósito de "segurança, defesa e ataque" para Washington

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (14) que a Groenlândia possui mais petróleo disponível do que “praticamente qualquer terra, em qualquer lugar do mundo”, e acrescentou que as empresas americanas estão se preparando para explorá-lo.

Em publicação na rede Truth Social, Trump disse também que a ilha que pertence à Dinamarca terá um propósito de “segurança, defesa e ataque” para Washington, tendo em vista que qualquer ofensiva contra o território norte-americano teria de passar por ela.

“Explorações massivas de petróleo, gás e minerais estão prestes a começar na nossa nova e linda Groenlândia! Há especialistas dizendo que o tamanho do petróleo facilmente disponível é maior do que em outras partes do mundo”, disse o líder norte-americano.

“Ainda mais importante, o propósito de segurança na defesa e no ataque para os EUA e para a Europa é incomparável. Qualquer futuro ataque sobre os Estados Unidos precisará vir através da Groenlândia, onde nossas defesas abaterão rotineiramente drones, mísseis e qualquer outra forma de arma que ainda não foi concebida”, afirmou Trump.