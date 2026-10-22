Datafolha: Flávio Bolsonaro é rejeitado por 46%; Lula, por 45%

Pesquisa mostrou também que 3% do eleitorado rejeitam ambos os candidatos ao Palácio do Planalto

Flávio Bolsonaro e Lula disputam o segundo turno da eleição presidencial

Pesquisa do Datafolha divulgada nesta quinta-feira (22) mostrou que o senador Flávio Bolsonaro (PL) é rejeitado por 46% do eleitorado. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enfrenta resistência de 45% dos brasileiros.

O levantamento também mostrou que 6% não rejeitam nenhum dos dois candidatos ao Palácio do Planalto. São 3% os que disseram rejeitar Lula e Flávio.

Comparado com a rodada anterior, Flávio conservou o percentual de 46% de rejeição. Lula oscilou em dois pontos percentuais para mais. Anteriormente, o chefe do Executivo tinha 43%.

De 20 a 22 de outubro, o Datafolha entrevistou 2.520 pessoas. A margem de erro é de dois pontos percentuais. A pesquisa foi registrada no TSE com o número BR-09709/2026.