Datafolha: Flávio Bolsonaro é rejeitado por 46%; Lula, por 45%
Pesquisa do Datafolha divulgada nesta quinta-feira (22) mostrou que o senador Flávio Bolsonaro (PL) é rejeitado por 46% do eleitorado. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enfrenta resistência de 45% dos brasileiros.
O levantamento também mostrou que 6% não rejeitam nenhum dos dois candidatos ao Palácio do Planalto. São 3% os que disseram rejeitar Lula e Flávio.
Comparado com a rodada anterior, Flávio conservou o percentual de 46% de rejeição. Lula oscilou em dois pontos percentuais para mais. Anteriormente, o chefe do Executivo tinha 43%.
De 20 a 22 de outubro, o Datafolha entrevistou 2.520 pessoas. A margem de erro é de dois pontos percentuais. A pesquisa foi registrada no TSE com o número BR-09709/2026.
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