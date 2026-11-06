Trump substitui Susie Wiles por Stephen Miller para chefe de Gabinete da Casa Branca

Miller foi conselheiro sênior de Trump durante seu primeiro mandato na Casa Branca e também é conhecido pela proximidade com a família Bolsonaro

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (6) que o atual vice-chefe de gabinete de sua administração, Stephen Miller, e um de seus conselheiros “mais confiáveis”, se tornará o chefe de gabinete a partir de segunda-feira (9).

Em post na Truth Social, Trump disse que Susie Wiles, que, segundo ele, fez um trabalho excepcional, será transferida para a Operação Política. “Quero agradecer a ela por seu serviço como chefe de gabinete”, acrescentou.

Miller foi conselheiro sênior de Trump durante seu primeiro mandato na Casa Branca e foi nomeado vice-chefe de gabinete para Políticas Públicas no segundo mandato do republicano. Miller também é conhecido por sua proximidade com a família Bolsonaro e por defender os brasileiros aliados ao governo americano.

Rumores circulavam desde outubro de que Trump estava consultado aliados sobre a permanência de Wiles no cargo em meio a insatisfação do presidente com as pesquisas antes das eleições de meio de mandato.