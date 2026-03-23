Estado Democrático de Direito não é vingança

. Trata-se de um ex-presidente da República julgado e condenado num processo para lá de controverso

Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Brasília (DF) 14/09/2025 O ex-presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de seu filho, Jair Renan, deixa hospital sob forte esquema de segurança, após passar por procedimentos. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil



Dada a última intercorrência grave de saúde de Jair Bolsonaro, que o levou para a UTI, não há mais justificativas para não conceder ao ex-presidente uma prisão domiciliar, assim como foi dada ao ex-deputado federal Roberto Jefferson. Bolsonaro está visivelmente debilitado por conta das consequências da facada de 2018. De lá para cá foram 9 cirurgias.

Alguns alegam que Bolsonaro deveria ser tratado como um preso qualquer pelo princípio de igualdade perante a lei. No entanto, Bolsonaro não é um preso qualquer. Trata-se de um ex-presidente da República julgado e condenado num processo para lá de controverso.

Desde o início, a condução do processo por tentativa de golpe de Estado foi marcada por uma série de fragilidades jurídicas. Uma das principais foi a falta de ligação concreta entre os atos do dia 08 de janeiro com o núcleo de Bolsonaro. Sem este elo, Bolsonaro teria apenas cogitado um golpe, o que pela lei não seria crime.

Outro ponto fraco do processo foi a dificuldade do acesso à totalidade das provas pela defesa. Além disso, o julgamento foi conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes, que também seria a vítima nesse processo, de acordo com o que foi revelado pelo plano “punhal verde amarelo”. Nesse caso, como o juiz e a vítima são a mesma pessoa, fere-se o princípio do sistema acusatório.

Entretanto, não foi assim que a maioria da Primeira Turma do STF entendeu, e Bolsonaro foi condenado por tentativa de tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito; tentativa de golpe de Estado; dano contra o patrimônio da União; e deterioração de patrimônio tombado.

Independentemente da discussão jurídica acerca do caso, o ex-presidente merece um tratamento humanitário por tudo o que ele representa no país. Não há razão para mantê-lo na Papudinha. Não se poder confundir Estado de Democrático de Direito com vingança.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.