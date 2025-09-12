Qual será o futuro de Bolsonaro após a condenação?
A esperança do ex-presidente é que ele consiga uma anistia no Congresso Nacional; apoio popular para que a pauta avance na Câmara, o ex-presidente tem, conforme demonstrado na manifestação do 07/9
Conforme o esperado, Bolsonaro foi condenado no STF a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. A única divergência ocorreu pelo voto de Fux. A esperança do ex-presidente é que ele consiga uma anistia no Congresso Nacional. Apoio popular para que a pauta avance na Câmara, o ex-presidente tem, conforme demonstrado na última manifestação do dia 07 de setembro.
A maior dificuldade seria a aprovação da matéria no Senado, uma vez que o presidente da Casa, disse ser contrário em pautar o projeto. Entretanto, há uma variável que poderá mudar o entendimento de David Alcolumbre: a Lei Magnitsky. A pressão dos EUA em cima do presidente do Senado poderá levá-lo a pautar a anistia, mesmo a contragosto.
Se eventualmente o projeto da anistia for aprovado no Congresso, Bolsonaro terá outra resistência: o STF poderá anular a matéria validada nas duas Casas, alegando inconstitucionalidade. Nesse caso, resta saber se a possibilidade de extensão das sanções americanas a mais ministros do STF poderá alterar o comportamento da Suprema Corte em ratificar o que for decido pelo Poder Legislativo.
De qualquer modo, o futuro de Bolsonaro ainda é incerto, e sua esperança reside na Lei Magnitsky. Se mesmo assim for mantida a condenação de Bolsonaro, sem anistia, nesse caso sua única esperança é Tarcísio ganhar as eleições e conceder a graça (perdão) a ele.
*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.