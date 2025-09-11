Jovem Pan > Opinião Jovem Pan > Comentaristas > Alan Ghani > Saiba a importância do voto de Fux

Saiba a importância do voto de Fux

A divergência do minsitro não muda o resultado de julgamento, mas abre espaço para que futuramente este caso seja anulado; no seu voto, ele expôs a fragilidade institucional da decisão

  • Por Alan Ghani
  • 11/09/2025 20h40
FÁTIMA MEIRA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Ministro Luiz Fux, durante o julgamento da ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado Seu voto, técnico e bem fundamentado, expôs fragilidades neste julgamento e na peça acusatória da PGR

Para barrar a condenação de Jair Bolsonaro, o voto de Luiz Fux não teve utilidade. Entretanto, seu voto, técnico e bem fundamentado, expôs fragilidades neste julgamento e na peça acusatória da PGR, tanto na forma quanto no mérito.

Quanto à forma, o principal ponto foi salientar que o julgamento deveria ocorrer na justiça comum, na 1ª instância, e não no STF, dado que os envolvidos perderam seus cargos, portanto, o foro privilegiado por prerrogativa de função. Embora tenha ocorrido mudança de entendimento quanto ao foro privilegiado em março deste ano no STF, os crimes cometidos ocorreram anteriormente à alteração da jurisprudência da Suprema Corte. Além disso, a lei não pode retroagir para prejudicar o réu.

O segundo ponto levantando por Fux é a diferenciação entre cogitação, planejamento e início da ação (tentativa). Para o ministro, não há evidências e nem provas materiais de que Jair Bolsonaro tentou um golpe, mas ficou apenas no campo da cogitação e atos preparatórios.

A divergência de Fux não muda o resultado de julgamento, mas abre espaço para que futuramente este caso seja anulado. Inclusive, por muito menos, na Lava Jato, com farto material probatório, vimos a anulação das condenações. No seu voto, Fux expôs a fragilidade institucional da decisão.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.

