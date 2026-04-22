Vídeo de Zema sobre ministros do STF: democracia forte e liberdade de expressão

Numa democracia, ninguém está acima da lei e nem é imune às críticas, principalmente os guardiões da lei

Reprodução/Redes sociais Gilmar Mendes em vídeo satírico de Zema



O ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, produziu um vídeo satírico contra alguns ministros do Supremo, criticando a conduta e os abusos de poder dos magistrados. Como o esperado, o vídeo não foi bem recebido pelos togados.

Além das críticas ao ex-governador, o ministro Gilmar Mendes pediu para que inclua Zema no interminável inquérito das fake news. Se aceita, a ação flertará com a censura ao impedir a liberdade de expressão.

Numa democracia, ninguém está acima da lei e nem é imune às críticas, principalmente os guardiões da lei. Quanto mais forte for o Estado Democrático de Direito do país, mais sujeito a críticas estarão as autoridades dele. Numa democracia forte, o Poder

Judiciário serve para garantir a liberdade de expressão, e não para mina-la quando são alvos de questionamentos. Pode-se até questionar a falta de decoro e respeito à liturgia do cargo por parte de Zema, mas não dá para dizer que ele tenha cometido um crime.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.