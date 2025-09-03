À espera de Hugo Motta, Tarcísio deixa agenda livre em mais um dia Brasília

Presidente da Câmara chegou a reconhecer o sucesso do governador na articulação para aprovar do PL da Anistia, que estipula perdão a pessoas envolvidas na suposta trama golpista

Divulgação/Republicanos O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o presidente da Câmara, Hugo Motta, colegas de partido no Republicanos



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, não marcou compromissos ou divulgou agenda oficial para esta quarta-feira (3). Desde terça (2) em Brasília, ele deve retornar ao Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, ainda hoje, mas há uma expectativa de conseguir um encontro com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta. Por isso, ainda não há definição, também, do horário de retorno do chefe do Executivo paulista.

Na noite de ontem, Motta chegou a reconhecer o sucesso de Tarcísio na aprovação do PL da Anistia, que estipula perdão a pessoas envolvidas em uma tentativa de golpe e nos atos de 8 de janeiro de 2023. O governador de São Paulo conseguiu apoio de Republicanos, PSD, União Brasil e PP — além dos votos declarados de PL e Novo, o que fez com que o presidente da Casa Legislativa admitisse a possibilidade de pautar o texto nos próximos dias.

