Aliados negam impacto da crise Master em Tarcísio, mas apontam incomodo do governador

Coordenador da pré-campanha de Flávio e aliado de Ciro, Tarcísio tem demonstrado irritação nos bastidores

João Valério/Governo de São Paulo A operação da Polícia Federal contra o senador e presidente do PP, Ciro Nogueira, deixou as campanhas de Flávio Bolsonaro (PL) e Tarcísio de Freitas (PP) em alerta.



Aliados de Tarcísio de Freitas (Republicanos) têm afastado a ideia de que a crise envolvendo o banco Master afete a pré-campanha do governador de São Paulo à reeleição. Os relatos, no entanto, são de incômodo do chefe do Executivo paulista nos bastidores.

Além de Flávio Bolsonaro (PL), de quem Tarcísio é coordenador de campanha, há o envolvimento de Ciro Nogueira, presidente nacional do PP e aliado do governador entre os mais recentes relacionados a Daniel Vorcaro.

A avaliação, no entanto, é que os movimentos não devem abalar a corrida ao Palácio dos Bandeirantes. Questionados, interlocutores do governador destacam a boa aprovação de Tarcísio como fator principal – e o fato de reeleição ser sobre aprovação da gestão, e não outros fatores – além do não envolvimento do governador e o antipetismo como motivos para que a crise fique distante.

Os questionamentos recentes sobre os dois e possíveis desdobramentos na pré-campanha tem gerado desconforto no chefe do Executivo paulista, que teria sido surpreendido, principalmente pela relação com Flavio. Tarcísio teria ficado irritado nos bastidores com a situação.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.