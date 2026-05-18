PT quer ‘banho de São Paulo’ em Haddad após quatro anos em Brasília

Uma das prioridades da pré-campanha é aproximar a imagem do ex-ministro da capital paulista

Foto: MARCELO OLIVEIRA/RASPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O Partido dos Trabalhadores está focado em trazer a imagem de Fernando Haddad cada vez mais para de São Paulo. O objetivo é neutralizar um pouco o peso do cenário nacional em que ele esteve nos últimos três anos e meio, como ministro da Fazenda, e associá-lo, agora, ao dia a dia do Estado e da capital.

Uma fonte da pré-campanha dele ao Palácio dos Bandeirantes resumiu o movimento como um “banho de São Paulo”, e afirmou que essa é uma prioridade neste momento, até mesmo frente a formação de chapa.

A estratégia tem sido observada nas redes sociais de Haddad, por exemplo. Neste domingo (17), o ex-ministro publicou um vídeo em que conta os lugares favoritos dele no Estado. Na peça, ele cita férias com a família em Votuporanga, no interior e viagens para a praia tanto no litoral sul quanto norte. Como mostrou a coluna, o interior do Estado é peça chave para o pré-candidato. Além de demonstrar essa aproximação, ele também já tem explorado temas sensíveis para a pré-campanha, como a privatização da Sabesp e segurança pública.

O PT também tem apostado na crise do Banco Master envolvendo nomes da direita, principalmente Flávio Bolsonaro (PL), como estratégia nas redes sociais. A expectativa é colar o tema corrupção ao bolsonarismo, aliviando o antipetismo.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.