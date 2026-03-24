Caiado desembarca em SP para reunião com Kassab; Leite se reúne nesta quarta

Cresce a expectativa de que Ronaldo Caiado seja anunciado como pré-candidato à Presidência

Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados 02/12/2025 - Comissão Especial sobre Competências Federativas em Segurança Pública (PEC 18/25) Audiência Pública - Competências federativas na segurança pública, sob a ótica estadual. Governador do Estado de Goiás, Ronaldo Caiado.



O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), desembarcou em São Paulo por volta das 8h30 desta terça-feira (24). Ele deve se reunir com o presidente do partido, Gilberto Kassab. O encontro foi marcado após a saída de Ratinho Jr. da disputa pela Presidência da República.

Já o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), disse à coluna que se reunirá com Kassab nesta quarta-feira (25) na capital paulista.

Ratinho Jr. decidiu concluir o segundo mandato no Paraná, até dezembro deste ano. A decisão abriu espaço para uma reorganização interna no PSD. A avaliação entre interlocutores é que o movimento acelerou as conversas sobre o nome que representará o partido na eleição nacional – dando preferência à Caiado.

Agora, cresce a expectativa de que Caiado seja anunciado como pré-candidato à Presidência. O PSD ainda mantém o nome de Eduardo Leite na disputa interna.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.