Após impasse com o PSD, vice-governador Ramuth se filia ao MDB

Saída do PSD, de Gilberto Kassab, ocorre após desavenças com Tarcísio

Jovem Pan Ramuth ao lado do presidente do MDB-SP, Rodrigo Arenas, e do presidente nacional da sigla, Baleia Rossi



O MDB anunciou neste sábado (28) a filiação do vice-governador de São Paulo, Felício Ramuth (PSD), ao partido após a saída do PSD, de Gilberto Kassab. A informação foi antecipada pela coluna.

“Em São Paulo, vamos crescer ainda mais apoiando a reeleição do nosso governador Tarcísio de Freitas”, publicou nas redes sociais o deputado federal Baleia Rossi, presidente nacional do MDB.

Ramuth esteve na sexta-feira (27) reunido com os dois presidentes nacionais dos partidos, Kassab e Baleia, para selar o acordo, e a decisão final foi tomada nesse próprio sábado, após conversa com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), às 8h.

A costura já respinga em 2030. Hoje, Ricardo Nunes é visto como principal quadro do MDB e visto como alguém que pode fazer parte da sucessão estadual. Nunes tem esse desejo, e Ramuth não encara isso como um entrave. O tema foi debatido entre os dois.

@FelicioRamuth é @MDB_Nacional. Em São Paulo, vamos crescer ainda mais apoiando a reeleição do nosso governador @tarcisiogdf pic.twitter.com/etjzjmQvth — Baleia Rossi (@Baleia_Rossi) March 28, 2026

A intermediação da mudança foi feita pelo próprio governador de São Paulo. Ontem, a Jovem Pan já tinha antecipado que os partidos pensados de preferência para Ramuth eram o próprio MDB, o Republicanos e o PSDB, com quem Tarcísio mantém conversas avançadas para o apoio no pleito de 2026. Em fevereiro, como mostrado com exclusividade, o MDB fez a primeira investida em Ramuth.

Segundo interlocutores do Palácio dos Bandeirantes, Kassab teria sinalizado para o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que o PSD não tinha espaço para a indicação de Ramuth como vice. Como mostrou com exclusividade a coluna, na quinta-feira (26), Kassab se demitiu do governo Tarcísio, em que tinha o cargo de secretário de Relações Institucionais, por mensagem.

Nos corredores, o vice-governador, que chegou muitas vezes a dizer que permaneceria no PSD sem problemas se Kassab sinalizasse que era possível, tem dito que seu tamanho político não mudou, mas, sim, que o espaço que o partido reservava para ele diminuiu.

As desavenças se intensificaram após Tarcísio sinalizar que gostaria de manter Ramuth no cargo. Era Kassab quem queria a vaga de vice. Além disso, nas últimas semanas, o presidente do PSD chamou o governador de submisso ao ex-presidente Jair Bolsonaro, o que contribuiu para rachar a relação que já vinha desgastada.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.