Filiados ao partido de Tarcísio, ex-tucanos devem ajudar governador no interior de SP

Marco Vinholi e Rodrigo Garcia, antes no PSDB, são figuras conhecidas de prefeitos do Estado

Pablo Jacob/Governo de São Paulo Data: 09/12/2025



Nomes antigos do PSDB em São Paulo têm movimentado o interior do Estado na expectativa para a eleição ao governo. A coluna apurou que dois ex-tucanos filiados recentemente ao partido de Tarcísio de Freitas, o Republicanos, devem ter a missão de estreitar a relação do atual governador com os prefeitos das cidades.

Segundo interlocutores envolvidos na campanha de Tarcísio, Marco Vinholi e Rodrigo Garcia devem cuidar de uma aproximação com os chefes dos municípios. “Não é uma questão de envio de recursos. É de aproximação, mesmo, de escuta”, resumiu uma fonte.

Durante o 68ª Congresso Estadual de Municípios, que aconteceu na capital paulista no início dessa semana, alguns prefeitos relataram à coluna incômodos com relação ao Palácio dos Bandeirantes atualmente. Algumas queixas falam em falta de proximidade, pouca atenção a demandas de cidades menores e redução de investimentos, como o pagamento de valores referentes ao ICMS.

Nesse sentido, Tarcísio já efetuou uma troca, em janeiro, colocando o secretário Roberto Carneiro na Casa Civil. Apesar de agora ter mudado de pasta e ter substituído Gilberto Kassab no comando da Secretaria de Relações Institucionais, a leitura de muitos prefeitos é que Carneiro conseguiu apaziguar as tensões com muitos municípios. Agora, Garcia e Vinholi devem pavimentar esse caminho.

Sob condição de reserva, muitos prefeitos citaram que a chegada dos ex-tucanos é bem-vinda. Apesar de a tendência majoritária das prefeituras de apoiar Tarcísio nas eleições deste ano mesmo com alguns problemas no relacionamento, o entendimento é que a presença de Garcia e Vinholi tem sido vista como resolutiva. “Voltar à proximidade com que estávamos acostumados”, destacou um prefeito.

A estratégia de puxar o “antigo PSDB” também vem de encontro às investidas do PT no interior de São Paulo. Como mostrou a coluna, o partido quer o vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), também ex-tucano, rodando o interior ao lado do pré-candidato Fernando Haddad (PT). Também em relatos à Jovem Pan, os prefeitos afirmaram que o caminho pode ser bom e ajudar a impulsionar o ex-ministro da Fazenda, principalmente já que há muito saudosismo em relação a Alckmin na região. O entendimento é que a aliança com o presidente Lula não mudou a relação do vice-presidente com o Estado, tido como mais conservador principalmente no interior.

Influência do PSDB em São Paulo

Antigo reduto tucano, o Estado de São Paulo foi governado pelo PSDB por 28 anos consecutivos e, mesmo com a mudança recente após a eleição de Tarcísio de Freitas (Republicanos), em 2022, figuras conhecidas do partido podem influenciar na votação.

Nos últimos dias, após 15 anos no PSDB, Marco Vinholi se filiou ao Republicanos de Tarcísio. Ele chegou a ser presidente estadual do partido e, agora, vai fortalecer o projeto de reeleição do atual governo paulista. O mesmo aconteceu com o ex-governador Rodrigo Garcia, que se juntou à sigla de Tarcísio no fim de março. Ele vai ajudar na criação do plano de governo.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.