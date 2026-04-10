Tarcísio investe em encontros intimistas com prefeitos e termina giro em 45 dias

O governador de São Paulo mudou o tom de eventos chamados ‘Caranava 3D’ e vai liberar verba para o turismo

Marcelo D. Sants/Ato Press/Estadão Conteúdo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), mudou o tom de encontros com prefeitos nas últimas semanas. Perto do período eleitoral, as visitas aos municípios, normalmente chamadas de “Caravana 3D”, tem ganhado um tom mais intimista, com almoços e conversas informais tanto com o próprio Tarcísio, como com o vice-governador, Felício Ramuth, e uma série de secretários.

As alterações nos encontros dos eventos da Caravana 3D, em que várias ações da gestão estadual para as regiões são apresentadas, foram feitas em uma espécie de teste, inicialmente, no Vale do Paraíba. Em seguida, desde a última quarta-feira (8), os encontros acontecem em Campinas, totalizando 132 cidades até então.

Nesses almoços, os prefeitos têm sido questionados sobre qual o principal gargalo ou demanda do local, e um convênio tem sido liberado para cada cidade. Se o problema é na Habitação, por exemplo, o local pode firmar ali mesmo parceria com o programa estadual Casa Paulista, e assim por diante.

Para os próximos 45 dias, já que o modelo tem sido considerado bom internamente, ainda estão previstas visitas as regiões de Bauru, Vale do Ribeira, Grande São Paulo, Ribeirão Preto e também no Centro. Além disso, está previsto para a próxima semana um evento com 218 prefeitos de Estâncias Turísticas Municípios de Interesse Turístico (MITs), para a liberação de R$ 300 milhões de reais para o setor, algo que vinha sendo apontado como um repasse em atraso por alguns municípios.

Interior em foco

Como tem mostrado a coluna, tanto a gestão Tarcísio, que vai tentar a reeleição, quanto a do opositor, o pré-candidato Fernando Haddad (PT), tem ficado de olho no interior do Estado. O entendimento é que outros fatores podem ajudar Tarcísio, como a chegada dos ex-tucanos Rodrigo Garcia e Marco Vinholi para a gestão atual.

Do outro lado, muitos prefeitos têm relatado, também, que Geraldo Alckmin pode impulsionar Haddad.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.