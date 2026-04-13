Haddad se reúne com bancada do PT nesta terça

Primeira reunião tem como objetivo ouvir deputados de São Paulo sobre gargalos e dar pontapé em pré-campanha

Ministério da Fazenda Fernando Haddad (PT)



O ex-ministro e pré-candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT), fará um encontro com a bancada do partido nesta terça-feira (14). A coluna apurou que os deputados devem debater com ele temas do Estado, como principais gargalos e cidades chave, assim como os próximos passos da pré-campanha. Segundo interlocutores do partido, temas mais sensíveis já começaram a ser levantados para serem usados contra o opositor, o atual governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que vai tentar a reeleição.

A agenda, que vai acontecer no QG de campanha de Haddad na capital paulista, é a primeira reunião com a bancada desde que Haddad se oficializou como pré-candidato. O coordenador de campanha, presidente estadual do PT, Kiko Celeguim (PT), deve comparecer. Inicialmente, já havia mesmo a expectativa de um pontapé inicial nas conversas a partir de abril.

Um dos deputados estaduais, inclusive, está no comando do plano de governo de Haddad. Em entrevista à coluna, Emídio de Souza afirmou que a expectativa é de um projeto pronto em meados de agosto focado em segurança pública, obras, privatizações e pedágio. Apesar de algumas diretrizes já firmadas, a conversa com a bancada deve ajudar nessa construção, assim como reuniões com intelectuais, representantes de setores e categorias e pessoas que possam contribuir com os mais variados temas – e que devem começar a acontecer em breve.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.