Tarcísio busca Flávio e Eduardo Bolsonaro por André do Prado no Senado

Governador entrou pessoalmente na articulação em prol do aliado

Rodrigo Romeo/Alesp André do Prado



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), tem articulado pessoalmente a candidatura do presidente da Alesp, André do Prado (PL), ao Senado nas eleições de 2026. Segundo interlocutores, Tarcísio telefonou para os filhos do ex-presidente, Flávio Bolsonaro (PL) e Eduardo Bolsonaro (PL), para tratar do assunto. As conversas estariam diretamente ligadas à nova viagem de André aos Estados Unidos para conversar com Eduardo, como antecipado pela coluna.

Apesar da chapa nacional ser encabeçada pelo senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro, é o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro quem tem a palavra final sobre o tema — conforme acordo interno do PL. A expectativa é que, entre o fim de abril e o começo de maio, a decisão seja tomada.

A investida chegou à interlocutores da campanha de Flávio, que admitiram, em conversa com a Jovem Pan, que o nome de André tem ganhado força. Valdemar Costa Neto, presidente do PL, também atua na consolidação da candidatura. Ele deve acompanhar André na viagem aos Estados Unidos, prevista para ocorrer entre os dias 14 e 16.

A avaliação interna é que Tarcísio tem demonstrado força política e, apesar de contar com partidos relevantes em sua base, possui capital para influenciar decisões estratégicas sobre a chapa em São Paulo. Foi assim, por exemplo, na articulação direta para posicionar o vice, Felício Ramuth, no MDB e mantê-lo na vaga na chapa à reeleição.

Outros nomes

Como vem mostrando a Jovem Pan, enquanto Tarcísio atua em favor do aliado, o nome de André do Prado e de outros possíveis candidatos ao Senado segue sendo avaliado em pesquisas internas do PL.

O deputado federal Mário Frias e Renato Bolsonaro também aparecem entre os testados. A avaliação é que Eduardo Bolsonaro prefere um nome mais alinhado ao bolsonarismo, enquanto Tarcísio busca um perfil mais ao centro. Já o nome do vice-prefeito de São Paulo, Coronel Mello Araújo, tem perdido força no cenário.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.