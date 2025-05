‘Não há afastamento de diretores ou intervenção’, diz secretária responsável por curso de requalificação da Prefeitura de SP

Maria Silvia Bacila declarou que os gestores escolares da rede municipal de ensino seguirão em suas funções após passarem pela atualização profissional

A secretária executiva pedagógica da Prefeitura de São Paulo, Maria Silvia Bacila, negou que 25 diretores das escolas municipais tenham sido afastados da função para um curso de reciclagem. Bacila, que é a responsável da Secretaria Municipal de Educação pela requalificação, disse que os diretores permanecem nos cargos, inclusive sendo remunerados, e que, além das funções, farão o curso. A reciclagem, que começa na próxima segunda-feira (2), será de 28 horas semanais e durará seis meses, até dezembro.

Ela destacou que, para dar conta das funções, os diretores estão sendo auxiliados por outros profissionais escolhidos pela gestão. As 25 escolas estão com reforço de mais um profissional na equipe gestora. “Não existe intervenção, não existe absolutamente nada disso. Ao terminar o curso, eles continuam diretores. Eles não deixaram de ser diretores. Esse diretor permanece diretor, ele está ganhando uma pessoa mais que colabore com esse processo todo. Eles não foram afastados, foram convocados para uma formação e em momento algum nós dissemos que eles estão inaptos”, disse.

“Nós, na secretaria, nunca dissemos isso, nunca usamos o termo afastamento. Esses diretores eles estão convocados para uma atividade inédita de formação. É um tempo realmente de muita qualidade na perspectiva formativa, em que todos nós estamos coletivamente trabalhando nessa perspectiva de formação profissional, de desenvolvimento profissional.”

Segundo a secretária, não foram os profissionais que foram especificamente selecionados para o programa e, sim, as escolas com desempenho abaixo da meta no Ideb (Indice de Desenvolvimento da Educação Básica) e no IDEP (Índice de Desenvolvimento da Educação Paulistana) de 2023. No total, a Prefeitura de São Paulo monitora 66 escolas “com resultados críticos”. Apesar do número maior que o de selecionados, Maria Sílvia Bcila afirmou que não há previsão de novas requalificações por enquanto; e detalhou o conteúdo do curso.

“Não há [planejamento para outra turma]. Jamais. Nem vivemos esse ciclo. Nós precisamos viver esse ciclo, entender o que é que nós vamos construir de conhecimento com eles. Eu não tenho resposta para isso. Nós precisamos viver esse processo e entender o que dele nós podemos aprender coletivamente.”, afirmou. “Todos os meses nós teremos temas muito específicos, mas os nossos profissionais vão trabalhar num percurso muito dialético da pesquisação. Cada mês nós vamos ter temas diferenciados que são relacionados a aspectos muito específicos da gestão escolar, do de do currículo, da gestão, da participação da comunidade, da perspectiva democrática e do envolvimento com as aprendizagens dos estudantes.”

A Secretária Executiva Pedagógica disse, ainda, que a gestão municipal já respondeu aos questionamentos recentes do Ministério Público de São Paulo, que deu um prazo de cinco dias para a Prefeitura responder sobre a realização do “juntos pela aprendizagem”, como vem sendo chamado o programa de reciclagem.

Convênios

Em fevereiro, o secretário municipal de Educação, Fernando Padula, disse à coluna que a gestão pretende implementar o sistema de convênios em escolas municipais da cidade ainda neste ano em pelo menos três escolas. No fim do ano passado, Nunes elencou a melhora na educação e as privatização como prioridades para o segundo mandato. Na época, ele expressou o desejo de conveniar as 50 escolas com piores notas no Ideb com instituições de ensino sem fins lucrativos. De 50, o número pulou para 63, a partir do cruzamento de dados por parte da educação municipal de escolas com baixos índices e escolas sem nota no Ideb – para as últimas, o critério foi a nota da prova estadual. Desde então, essas escolas estão tendo um maior acompanhamento de perto por parte da secretaria.

Afastamento nas escolas estaduais

Enquanto isso, na esfera estadual, o Governo de São Paulo confirmou o afastamento de seis diretores desde o ano passado, com base na avaliação de desempenho dos mesmos. Em nota, a Secretaria Estadual de Educação disse que os profissionais seguem em outras atividades na rede, e que já estão em processo de requalificação.

