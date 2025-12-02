Penas mais duras para facções e menores infratores serão temas defendidos por Tarcísio em Brasília

Governador de São Paulo vai participar de audiência na Câmara sobre PEC da Segurança

Pablo Jacob/Governo do Estado de SP O governador Tarcísio de Freitas participa da comemoração do 134° aniversário da Rota



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, vai defender, nesta terça-feira (2), em Brasília, um endurecimento do texto da PEC da Segurança Pública. O chefe do Executivo paulista vai participar de audiência na Câmara dos Deputados sobre o tema, às 10h.

Entre os pontos defendidos por Tarcísio, estão a redução da maioridade penal para 16 anos ou um aumento do tempo de internação de menores infratores, e a redução da progressão de pena para facções criminosas. O governador entende que, atualmente, o projeto visa aumentar a sensação de segurança e dar uma resposta à população, mas que pode se tornar mais efetivo, já que há a oportunidade de discutí-lo no Congresso Nacional.

A expectativa do presidente da Casa, Hugo Motta, é que o relatório final seja apresentado ainda nesta semana e votado em plenário na próxima quinta-feira (5). Além de Tarcísio, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, também será ouvido. O texto original foi apresentado pelo governo federal. A comissão especial que analisa a proposta deve ouvir, ainda, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski.

