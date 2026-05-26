PL avalia que Alcolumbre deve segurar CPMI do Master até o fim; STF seria única solução

A avaliação é que única maneira de emplacar comissão seria com recurso no Supremo Tribunal Federal

Foto: Lula Marques/ Agência Brasil Sob condição de reserva, parlamentares do partido de Flávio Bolsonaro (PL) disseram à coluna que o presidente vai segurar “até o fim” a instalação do colegiado.



Membros do PL apostam que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil), não vai pautar a CPMI do Banco Master na Casa antes do período eleitoral. Sob condição de reserva, parlamentares do partido do senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) disseram à coluna que o presidente vai segurar “até o fim” a instalação do colegiado.

Ao todo, o Congresso conta com sete iniciativas diferentes para criar comissões destinadas a investigar o escândalo do banco de Daniel Vorcaro.

A avaliação é que, caso alguém queira realmente que a CPMI aconteça, vai precisar judicializar a questão. A ideia seria entrar com recurso no Supremo Tribunal Federal (STF) e conversar com o ministro responsável pelo caso Master, André Mendonça, para reforçar a possibilidade.

Apesar da ideia, segundo interlocutores de Flávio, isso não foi discutido no entorno do pré-candidato até o momento. O objetivo é aguardar novos desdobramentos para entender se alguma medida será necessária.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.