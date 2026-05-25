PL espera recuperação de Flávio Bolsonaro nas pesquisas em 15 dias

Integrantes do entorno do pré-candidato também consideram reversível a vantagem aberta pelo presidente Lula nas pesquisas

SERGIO LIMA / AFP Senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro



Apesar de o áudio envolvendo o Banco Master e Daniel Vorcaro ter provocado uma crise nos bastidores da campanha de Flávio Bolsonaro (PL), interlocutores do partido avaliam que o pré-candidato pode iniciar uma recuperação nas pesquisas nas próximas semanas.

A leitura dentro do PL é que, caso Flávio não volte a se envolver em novos episódios relacionados ao tema, a tendência é de contenção do desgaste dentro de 15 dias.

Entre aliados, também há o entendimento de que a revelação ocorreu com antecedência em relação à eleição, o que reduziria o potencial de dano no longo prazo. A avaliação é que a divulgação do conteúdo muitos meses antes da disputa tende a diminuir impactos mais profundos na campanha.

Como mostrou a Jovem Pan, integrantes do entorno do pré-candidato também consideram reversível a vantagem aberta pelo presidente Lula nas pesquisas. A diferença, em média de cinco pontos, é tratada como passível de recuperação ao longo da corrida eleitoral.

A expectativa de melhora nas pesquisas acontece na esteira da troca de marqueteiro de Flávio, elogiada pelos aliados mais preocupados com a crise. O entendimento é que Flávio estava num “voo solo” e agora pode atuar com estratégia. A viagem do pré-candidato aos Estados Unidos, nesta segunda-feira (25), com possibilidade de encontro com o presidente Donald Trump, também tem a premissa de mudar a narrativa e fortalecer Flávio.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.