Crise de Flávio esfria clima pra vice do PP; Ciro deve se explicar sobre Master

Parlamentares do PP afirmam que decisão deve ficar para convenções e que, se fosse hoje, partido não apoiaria o senador

Jefferson Rudy/Agência Senado Ciro Nogueira e Flávio Bolsonaro no Senado



A crise recente protagonizada pelo senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL), afastou a possibilidade de apoio e de indicação de vice do Progressistas (PP) na chapa. Segundo membros do partido de Ciro Nogueira, a definição, que era esperada para o começo de junho, será adiada para próximo do período de convenções, entre o fim de julho e agosto.

A expectativa é que o tempo diga se novos desdobramentos dos áudios e troca de mensagens entre Flavio e o banqueiro Daniel Vorcaro, do banco Master, virão à tona. Se a decisão fosse hoje, no cenário atual, o PP se manteria neutro”, confidenciou um membro da sigla à coluna.

A legenda quer se distanciar do episódio. Está programado para os próximos dias, inclusive, uma forte defesa de Ciro, que foi alvo de operação da Polícia Federal (PF) sobre o assunto. Ele pretende divulgar um material grande de defesa, que conteria provas de que não tem envolvimento com Vorcaro.

Apenas depois desse distanciamento e de passado o tempo a decisão sobre Flávio deve ser tomada. O entendimento interno é que como o “filho 01” do ex-presidente não tem um grande rol de apoios – hoje conta apenas com a possibilidade da federação entre União Brasil e PP -, caso Ciro decida condicionar esse apoio a um candidato a vice, ele será atendido prontamente, mesmo que mais tarde.

Possíveis vices

Como mostrou a Jovem Pan com exclusividade, o PL tinha aberto uma espécie de ‘vestibular’ para vice de Flávio. Os partidos iniciaram, em abril, um período de pesquisas de 60 dias que seria finalizado agora, no mês de junho. O objetivo é avaliar o desempenho de perfis que vêm sendo considerados internamente. Entre eles, está o de mulheres religiosas, como antecipado pela Jovem Pan, com nomes como os das deputadas federais Simone Marquetto e Clarissa Tércio.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.