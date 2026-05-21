Entorno de Tarcísio comemora pesquisa e vê distanciamento de crise de Flávio

Internamente, a pré-campanha de Tarcísio pretende se afastar aos poucos da figura do filho “01” do ex-presidente Jair Bolsonaro

Paulo Guereta / Governo do Estado de SP Tarcísio de Freitas



O entorno de Tarcísio de Freitas (Republicanos) comemorou o resultado do levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta quinta-feira (21). Na avaliação de interlocutores, o cenário estável demonstra que a crise envolvendo Flávio Bolsonaro (PL) não afetou diretamente o governador.

Internamente, a pré-campanha de Tarcísio pretende se afastar aos poucos da figura do filho “01” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O govenador, que costuma ser atacado pela ala mais bolsonarista da direita – e inclusive pela própria família Bolsonaro – já demonstrou irritação algumas vezes com o grupo, e é conhecido nos bastidores por adotar uma postura e ter uma visão diferente do clã. Os episódios recentes envolvendo Flávio teriam o surpreendido reforçado esse incômodo.

A expectativa, por hora, é que Tarcísio evite “mergulhar” na pré-campanha de Flávio em momentos desnecessários. Apesar de ser coordenador de campanha do senador em São Paulo, com a missão de apresentar ele ao empresariado, por exemplo, o governador não acompanhou Flávio em encontros recentes com o grupo. Em caravanas no interior, ele chegou a ser questionado sobre a ausência, firmou que já tinha compromissos previstos no interior paulista e disse que prefere deixar o debate eleitoral “para mais pra frente”.

“Fui convidado, mas a gente já tinha essa agenda prévia aqui […]. Como eu vou sair daqui da região de Bauru, vou pro Vale do Ribeira; vou sair do Vale do Ribeira, vou pra região Sudoeste, então a gente está rodando bastante o estado de São Paulo. E tenho certeza que essas conversas com o setor produtivo, com o mercado, também são fundamentais pra trazer tranquilidade e o Flávio vai fazer isso no dia de hoje”, disse.

Além de não investir nesses eventos tão cedo, auxiliares pontuam que a orientação segue igual: Tarcísio não vai “bater” em Flávio, mas seguirá defendendo as investigações e que o senador e pré-candidato à Presidência “responda aos questionamentos” sempre que aparecerem.

A pesquisa foi feita entre os dias 18 e 20 de maio de 2026, após a divulgação de áudios e mensagens de Flávio com o banqueiro Daniel Vorcaro. Tarcísio oscilou de 47,8% dos votos no primeiro turno, segundo o mesmo levantamento feito em abril, para 47,3%. Já no segundo turno contra Fernando Haddad (PT), de 53,4% em abril para 52,7%.

Conflitos anteriores

Não é de hoje que o governador pretende não entrar de cabeça na pré-campanha de Flávio. Em janeiro, por exemplo, depois de ser pressionado por apoio explícito e contínuo ao senador, Tarcísio confidenciou a aliados que só pretendia investir mais na participação durante o período eleitoral.

A ideia também vai de encontro com o segue respondendo à jornalistas: “Eu tenho uma agenda de governador de estado, então a gente vai deixar pra tratar de eleição um pouquinho mais pra frente. Eu tenho que agora tratar de governar, de fazer entrega”, disse, nesta quarta-feira (20).

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.