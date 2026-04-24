Por Planatlo, Caiado arranja endereço fixo em SP e inaugura bases na capital e em Brasília

À coluna, pré-candidato à Presidência afirmou que a montagem de agendas, marketing e encontros políticos serão concentrados em São Paulo

Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados



O ex-governador de Goiás e pré-candidato à Presidência, Ronaldo Caiado (PSD), já está com endereço fixo em São Paulo. Logo depois de ser anunciado como presidenciável escolhido de Gilberto Kassab, ele passou um tempo na casa das filhas, na capital paulista, mas agora realmente fez a mudança, em um lugar para chamar de seu. O imóvel fica na região do Jardim Paulistano, área nobre da cidade.

Além disso, Caiado também já tem duas bases fixas para a campanha: uma no tradicional edifício Joelma, no centro de São Paulo, sede do PSD; e outra em Brasília. Os dois QGs já estão prontos e sendo utilizados.

Em conversa com a coluna, Caiado afirmou que o centro mesmo das atenções está voltado para São Paulo: “Fica mais acessível para receber lideranças de outros estados e montar a agenda. Então teremos uma base central na cidade de São Paulo, mas montamos um estrutura em Brasília”. A parte de marketing da campanha, como a gravação de peças publicitárias e vídeos para as redes sociais também ficará concentrada em na capital paulista.

Apesar das bases, o ex-governador também tem investido em viagens. Nessa semana, por exemplo, esteve em Belo Horizonte, Minas Gerais – segundo maior colégio eleitoral do país – com foco, principalmente, em parceria com o agronegócio. A agenda se estende até o fim de semana, em Uberaba, quando vai participar da Abertura da Safra Mineira de Açúcar e Etanol, além da Solenidade de Abertura da 91ª ExpoZebu – Exposição Internacional de Gado Zebu.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.