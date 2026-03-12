Lista de apoio a André Do Prado como vice em SP ‘esfria’ após Tarcísio reagir a pressão do PL

Fontes relatam que governador não teria gostado da pressão feita pelo PL na Alesp; documento já reúne mais de 30 nomes

Sidinei Lopes/Governo do Estado de SP O atual vice-governador, Felício Ramuth, é o favorito de Tarcísio para se manter no posto



O PSD tem apostado na “irritação” do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), com as pressões feitas pelo PL como trunfo para garantir a vaga de vice na chapa à reeleição. Segundo uma fonte do alto escalão do Palácio dos Bandeirantes, “as coisas estão se ajeitando naturalmente” nesse quesito. A expectativa, no entanto, é que o nome só seja revelado próximo ao período das convenções partidárias, previsto para julho.

Como a reportagem antecipou, Tarcísio não gostou dos avanços do PL. Internamente, o governador não nega a preferência por manter o atual vice, Felício Ramuth (PSD), no posto, e destaca ter cacife político suficiente para escolher o próprio companheiro de chapa.

Sob condição de reserva, um integrante do PSD afirma que até mesmo a lista de apoio ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, André do Prado (PL), revelada com exclusividade pela coluna, “esfriou”. A avaliação é que o movimento teria desagradado Tarcísio, o que acabou afastando parlamentares, inclusive do próprio PL, da articulação. Na Alesp, no entanto, os responsáveis pela mobilização afirmam que o movimento continua e que a lista — com cerca de 30 assinaturas até o momento — deve ser enviada ao governador após o término da janela partidária, em 3 de abril.

Pesa também o fato de que o senador Flávio Bolsonaro (PL) precisa do apoio de Tarcísio no palanque em São Paulo, maior colégio eleitoral do país. A avaliação interna é que a definição de que o PL ficará com uma das indicações de vaga ao Senado, sem insistir na vice, deve ser mantida.

