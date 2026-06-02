Ramuth, Carneiro e Garcia: aliados de Tarcísio têm procurado Paulo Serra por aliança com PSDB

Expectativa é que acordo possa garantir até uma vitória do governador em primeiro turno; aliados veem com otimismo novas conversas

Divulgação/PSDB Paulo Serra (PSDB), pré-candidato ao Palácio dos Bandeirantes



O time de Tarcísio de Freitas (Republicanos) entrou em campo novamente para tentar convencer Paulo Serra (PSDB), pré-candidato ao Palácio dos Bandeirantes, a apoiar a reeleição do atual governador. O vice, Felício Ramuth (MDB), o secretário de Relações Institucionais, Roberto Carneiro (Republicanos), e o ex-governador Rodrigo Garcia (MDB) são alguns dos principais nomes que chamaram o tucano para conversar recentemente para selar a aliança.

Segundo interlocutores ouvidos pela coluna, o acordo está próximo de ser fechado. A leitura é que Paulo Serra não tem como objetivo “viver uma aventura” mas, sim, só apostar em algo se for para “sair maior” do que entrou. Ele tem pontuado entre 2% e 5% nas pesquisas de intenção de voto. Com isso, pessoas próximas ao governador já dão a costura como praticamente certa e comemoram, já que vislumbram, com isso, a possibilidade de uma vitória de Tarcísio em primeiro turno.

A federação PSDB-Cidadania espera fazer pelo menos dois deputados federais na eleição deste ano. Um deles seria Paulo Serra, caso desista de concorrer ao governo, e o outro, o atual presidente da união, o também deputado federal Alex Manente. Há, ainda, expectativa de outros nomes como suplentes. Manente, inclusive, é visto como uma das pessoas trabalhando em prol desse cenário e aberto às conversas com o Executivo paulista.

A possibilidade de candidatura de Serra, no entanto, agrada o PT, de Fernando Haddad. O entendimento é que mais um nome na disputa forçaria um segundo turno no Estado, uma vez que poderia fazer uma divisão de votos. Nos bastidores, inclusive, se fala que o partido já teria procurado o PDSB para incentivar a aposta.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.