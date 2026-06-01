Jovem Pan > Opinião Jovem Pan > Comentaristas > Beatriz Manfredini > Mesmo após crises, partidos da chapa de Tarcísio mantém expectativa de ‘convenção conjunta’ para agosto

Mesmo após crises, partidos da chapa de Tarcísio mantém expectativa de ‘convenção conjunta’ para agosto

Ginásio do Ibirapuera, na capital paulista, já foi alugado para o dia 1º de agosto; Republicanos e MDB já fecharam acordo

  • Por Beatriz Manfredini
  • 01/06/2026 07h59
  • BlueSky
Paulo Guereta / Governo do Estado de SP Tarcísio de Freitas Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas

Partidos da chapa do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), à reeleição, seguem trabalhando com a expectativa de uma “convenção conjunta” para formalizar os candidatos do pleito de 2026. O Ginásio do Ibirapuera, na capital paulista, já foi alugado para o evento, que está marcado para acontecer em um sábado, dia 1º de agosto.

A ideia de um anúncio unificado entre as legendas que fazem parte da chapa já tinha sido antecipado pela coluna. Até agora, o Republicanos, partido do governador, e o MDB, do vice Felício Ramuth, já fecharam o acordo.

Há, ainda, expectativa de participação das siglas que tem candidatos ao Senado na chapa – caso da federação União-Progressista com Guilherme Derrite (PP), e do PL, com André do Prado. O Podemos também foi convidado – o partido ainda discute a candidatura do deputado federal Delegado Palumbo ou do empresário Geraldo Rufino ao Senado, mas mantém o apoio à reeleição de Tarcísio.

As confirmações são esperadas na esteira das mais recentes crises envolvendo o PL e o PP, que tem autoridades citadas como envolvidas com Daniel Vorcaro, do Banco Master. Flávio Bolsonaro, por exemplo, ainda mede os impactos dos episódios, assim como o PP, de Ciro Nogueira.

Uma das ideias é que antes do evento as legendas tenham locais separados para fazer as assinaturas dos convencionais, ou seja, formalizarem quem são os candidatos, e se reúnam em seguida.

Outros eventos

Para além das convenções, outros eventos já foram confirmados pela chapa. No dia 20 de junho, o PL fará o lançamento oficial da candidatura do presidente da Alesp, André do Prado, ao Senado – deve acontecer no ginásio dó Ibirapuera.

Um evento de formalização de apoio do PP ao governador também chegou a ser marcado, mas está adiado por tempo indeterminado após a operação da Polícia Federal contra o presidente nacional da sigla, Ciro Nogueira. A formalização da pré-candidatura de Derrite, no entanto, que também estava marcada antes da operação, aconteceu.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >