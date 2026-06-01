Mesmo após crises, partidos da chapa de Tarcísio mantém expectativa de ‘convenção conjunta’ para agosto

Ginásio do Ibirapuera, na capital paulista, já foi alugado para o dia 1º de agosto; Republicanos e MDB já fecharam acordo

Paulo Guereta / Governo do Estado de SP Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas



Partidos da chapa do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), à reeleição, seguem trabalhando com a expectativa de uma “convenção conjunta” para formalizar os candidatos do pleito de 2026. O Ginásio do Ibirapuera, na capital paulista, já foi alugado para o evento, que está marcado para acontecer em um sábado, dia 1º de agosto.

A ideia de um anúncio unificado entre as legendas que fazem parte da chapa já tinha sido antecipado pela coluna. Até agora, o Republicanos, partido do governador, e o MDB, do vice Felício Ramuth, já fecharam o acordo.

Há, ainda, expectativa de participação das siglas que tem candidatos ao Senado na chapa – caso da federação União-Progressista com Guilherme Derrite (PP), e do PL, com André do Prado. O Podemos também foi convidado – o partido ainda discute a candidatura do deputado federal Delegado Palumbo ou do empresário Geraldo Rufino ao Senado, mas mantém o apoio à reeleição de Tarcísio.

As confirmações são esperadas na esteira das mais recentes crises envolvendo o PL e o PP, que tem autoridades citadas como envolvidas com Daniel Vorcaro, do Banco Master. Flávio Bolsonaro, por exemplo, ainda mede os impactos dos episódios, assim como o PP, de Ciro Nogueira.

Uma das ideias é que antes do evento as legendas tenham locais separados para fazer as assinaturas dos convencionais, ou seja, formalizarem quem são os candidatos, e se reúnam em seguida.

Outros eventos

Para além das convenções, outros eventos já foram confirmados pela chapa. No dia 20 de junho, o PL fará o lançamento oficial da candidatura do presidente da Alesp, André do Prado, ao Senado – deve acontecer no ginásio dó Ibirapuera.

Um evento de formalização de apoio do PP ao governador também chegou a ser marcado, mas está adiado por tempo indeterminado após a operação da Polícia Federal contra o presidente nacional da sigla, Ciro Nogueira. A formalização da pré-candidatura de Derrite, no entanto, que também estava marcada antes da operação, aconteceu.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.