Lula quer Marcio França na vice de Haddad

Presidente ficou de conversar com ex-ministro sobre o assunto; PSB, de Marcio, prefere ele no Senado com Tebet

Eduardo Oliveira/MPOR Marcio França



O presidente Lula (PT) sinalizou vontade de ter o ex-ministro Márcio França (PSB) como vice de Fernando Haddad (PT) na chapa que vai concorrer ao governo de São Paulo. Segundo aliados, Lula comunicou a intenção ao presidente do PSB, João Campos, em uma reunião na última quinta-feira (28).

A expectativa, agora, é que Lula procure França para conversar sobre a possibilidade. O PSB ainda defende, no entanto, que ele dispute o Senado ao lado da também ex-ministra Simone Tebet (PSB). O entendimento é que França é um nome robusto do partido, além de já ter sido governador de São Paulo após renúncia de Geraldo Alckmin, em 2018. Tebet também é vista como “indicação do próprio Lula”.

Até por isso, até agora, Tebet é a única que tem os destino já definido por Lula. A outra vaga a está sendo disputada pela ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva (Rede).

Nos últimos dias, como mostrou a Jovem Pan, o PSB chegou a cogitar lançar França e Tebet independentemente da decisão envolvendo a chapa de Haddad – e aprovou internamente um encaminhamento para isso.

O partido já vinha cobrando do PT e do próprio Lula – até publicamente – uma definição rápida sobre os candidatos ao Senado por São Paulo, sob o argumento de que a demora tem atrasado as agendas de pré-campanha de Tebet, França e do próprio Haddad.

Paralelamente, o PSOL tenta um acordo direto com o PSB para demover a candidatura de França e consolidar Marina Silva como a segunda opção do campo progressista. A estratégia psolista é demonstrar que a ex-ministra concentra maior apoio entre as legendas da coligação — PDT, PCdoB, PSOL e Rede já declararam preferência por Marina. A ex-ministra também conta com a simpatia de Lula, segundo interlocutores.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.