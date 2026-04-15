Republicanos foi procurado por campanhas de Lula e Flávio, mas definição deve vir a partir de maio

Há quem diga que o caminho já está mais adiantado para o apoio a Flávio. Internamente, no entanto, a possibilidade de o partido se declarar neutro também é dada como grande

Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados Marcos Pereira, presidente nacional do Republicanos



O partido Republicanos tem sido cortejado para apoio na esfera nacional pelos dois lados: tanto o PL quanto o PT tem tentado contato com o presidente nacional da sigla, Marcos Pereira. A definição, no entanto, ainda está longe de acontecer, e a legenda só deve começar a discutir o cenário a partir de maio.

Atualmente, a principal figura do Republicanos é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que tem o PL como base. Assim, uma conversa com o representante da sigla, o senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro (PL) já aconteceu, mas nada foi resolvido. Internamente, o Republicanos demonstrou irritação com o anúncio de Flávio como candidato antes de se comunicar com outros partidos, no fim do ano passado.

Por outro lado, até o início de abril, a legenda tinha um ministro, Silvio Costa Filho, então de Portos e Aeroportos, dentro do governo Lula (PT). O presidente do PT, portanto, já entrou em contato com Marcos Pereira, mas a reportagem apurou que uma conversa, pelo menos até o momento, não está no horizonte.

Com a influência de Tarcísio, no entanto, além de uma composição mais à direita do Republicanos de maneira geral – que reúne nomes como Damares Alves e Hamilton Mourão -, há quem diga que o caminho já está mais adiantado para o apoio a Flávio. Internamente, no entanto, a possibilidade de o partido se declarar neutro também é dada como grande.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.