PL abre ‘vestibular’ para vice de Flávio e deve ter definição em junho

Tendência é que o posto fique com o Progressistas (PP), partido comandado por Ciro Nogueira, e todos os nomes testados são da legenda

Bruno Peres/Agência Brasil A estratégia envolve medir a capacidade desses perfis de atrair votos e ampliar o alcance da candidatura de Flávio.



O grupo do pré-candidato à Presidência, senador Flávio Bolsonaro (PL), trabalha com o prazo até junho para definir o nome que ocupará a vaga de vice na chapa. A tendência é que o posto fique com o Progressistas (PP), partido comandado por Ciro Nogueira, e todos os nomes testados são da legenda.

Para isso, PL e PP iniciaram um período de pesquisas que deve durar cerca de 60 dias. O objetivo é avaliar o desempenho de perfis que vêm sendo considerados internamente. Entre eles, está o de mulheres religiosas, como antecipado pela Jovem Pan, com nomes como os das deputadas federais Simone Marquetto e Clarissa Tércio.

A estratégia envolve medir a capacidade desses perfis de atrair votos e ampliar o alcance da candidatura de Flávio. Caso o modelo não se confirme, outros nomes seguem em alta, como o ex-governador e também presidenciável Romeu Zema (NOVO), que dialoga com o empresariado, e a senadora e ex-ministra Tereza Cristina (PP), que tem boa entrada com o agronegócio.

Nesse período, a atuação em palanques locais será usada como termômetro. A previsão é que Simone Marquetto percorra São Paulo e Minas Gerais até junho, tentando ganhar maior notoriedade, enquanto Clarissa deve concentrar agendas em Pernambuco, onde teve desempenho eleitoral expressivo na última eleição, sendo a parlamentar mais votada do Nordeste – o objetivo é chamar a atenção justamente por essa força.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.