Sem acordo em SP, União Brasil e PP devem divulgar líderes regionais em estatuto

À coluna, Ciro Nogueira afirmou que definições serão feitas ‘no momento certo’

Divulgação/União Brasil

A federação entre União Brasil e Progressistas deve divulgar, em breve, o estatuto da junção entre os partidos já com a definição dos comandos regionais — incluindo o cenário em São Paulo, onde houve impasse entre as duas siglas. A expectativa é que o documento inclua os nomes de quem vai comandar cada Estado.

Em São Paulo, o deputado federal Maurício Neves, presidente do PP, e o ex-vereador Milton Leite, principal liderança do União Brasil na região, não chegaram a um acordo sobre quem comandaria a federação. Diante da falta de entendimento, a definição foi levada para o plano nacional.

A expectativa é que os presidentes dos partidos, Ciro Nogueira e Antônio Rueda, decidam conjuntamente os nomes nos estados e façam o anúncio junto com o estatuto. Ainda não há data para a divulgação.

Nos últimos dias, Ciro Nogueira chegou a cogitar assumir o comando da federação em São Paulo como forma de conter a disputa. A possibilidade gerou reação do União Brasil no estado, que divulgou nota de repúdio. Apesar disso, interlocutores do PP avaliam que o movimento ainda pode ocorrer.

Procurado, Milton Leite afirmou que não considera a hipótese” de Ciro assumir o comando em São Paulo e disse que ainda “há ajustes a serem feitos em outros estados, que serão corrigidos”. Já Ciro Nogueira afirmou que as executivas nacionais vão definir os comandos regionais “no momento certo”.

A aprovação da junção entre as duas legendas foi homologada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no fim de março, ou seja, a federação já funciona para a eleição de 2026. O TSE já registrou outras quatro federações: Renovação Solidária, Brasil da Esperança, PSDB Cidadania e PSOL Rede. No caso da União Progressista, ela se torna a maior força partidária do país, já que reúne a maior bancada de deputados na Câmara dos Deputados.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.