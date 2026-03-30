SP anuncia unidades móveis para mulheres vítimas de violência

Governo de São Paulo realiza força-tarefa em meio à alta de casos de feminicídios no estado

Divulgação Objetivo é que os veículos percorram todo o Estado oferecendo uma série de serviços integrados



O Governo de São Paulo vai anunciar, nesta segunda-feira (30), unidades móveis de atendimento à mulher em situação de violência. O objetivo é que os veículos percorram todo o Estado oferecendo uma série de serviços integrados, como atendimento especializado a vítimas de diversos tipos de violência, além de medidas práticas, como exames periciais e registro de boletim de ocorrência, por exemplo.

Na prática, serão atendidas mulheres vítimas de violência doméstica, familiar e sexual. Também poderá ser feito encaminhamento para medidas protetivas.

A iniciativa, chamada Circuito Integrado de Proteção às Mulheres – SP Por Todas, é fruto de uma parceria entre a gestão estadual, Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública. A ideia também é fortalecer as redes municipais de cada cidade.

O anúncio é feito em meio a uma escalada de violência contra a mulher no Estado. Em 2025, São Paulo registrou o maior número de casos de feminicídio desde o início da série histórica, em 2018. Entre janeiro e dezembro, foram 270 mortes.

Por meio das secretarias participantes – de Políticas para Mulher e Segurança Pública, além do Fundo Social -, as visitas das unidades móveis aos municípios pretendem oferecer acesso a acolhimento humanizado, escuta, orientação, atendimento psicossocial, atendimento jurídico, registro e encaminhamento de demandas, além de fluxo integrado com os serviços públicos e com o sistema de Justiça.

Cronograma

Ainda não há cronograma inicial com as primeiras cidades, mas a seleção dos municípios seguirá critérios como definição dos polos de articulação regional, integração aos equipamentos públicos da rede local, logística para a estrutura itinerante e organização territorial para sequência ao atendimento às mulheres nas etapas futuras.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.