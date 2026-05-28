Tarcísio classifica decisão dos EUA sobre PCC e CV como ‘vitória no combate ao crime organizado’

Segundo o governador de São Paulo, medida abre as portas para uma importante cooperação internacional

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Tarcísio de Freitas, governado do Estado de São Paulo



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), classificou como “vitória” a decisão dos Estados Unidos de classificar as facções brasileiras Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC) como organizações terroristas. “É uma vitória no combate contra o crime organizado. Abre as portas para uma importante cooperação internacional”, disse, à coluna.

Essa não é a primeira manifestação favorável do governador à medida. Em março, por exemplo, ele descreveu como “oportunidade” a classificação e disse que mudança tornaria mais fácil a integração de inteligência e obtenção de recursos para combate ao crime.

O anúncio foi feito um dia após o senador Flávio Bolsonaro (PL), aliado de Tarcísio, se reunir com o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio. Segundo o parlamentar, Rubio se mostrou favorável à mudança. Flávio também teria falado com Donald Trump, na Casa Branca, sobre o assunto.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.