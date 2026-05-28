Em último mês de entregas, Tarcísio prioriza interior e visita 4 regiões em 20 dias

Nos últimos meses, Tarcísio já destinou R$ 270 milhões para a pavimentação e recuperação de rodovias vicinais e R$ 300 milhões para o turismo, por exemplo

Paulo Guereta / Governo do Estado de SP Tarcísio de Freitas



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), vai dobrar a aposta em agendas no interior do estado até o dia 20 de junho, antes do início do prazo eleitoral que proíbe entregas.

Nessa semana, a chamada “Caravana 3D”, em que toda a equipe, incluindo secretários, visita as cidades, já está na região de Franca. Depois, o grupo de Tarcísio partirá para Barretos; região central como Araraquara e São Carlos; baixada Santista e algumas cidades da grande São Paulo que ainda não foram visitadas, como Barueri e Osasco.

A coluna já tinha antecipado o giro pelo interior. Desde abril, os encontros acontecem de modo diferenciado, com almoços e conversas informais e fechamento de convênios. O objetivo é fortalecer a relação com os prefeitos do Estado às vésperas da eleição.

Para além das caravanas, está previsto um evento para anunciar o programa Tabela SUS Paulista Municipal, nova etapa da Tabela SUS Paulista voltada ao fortalecimento do financiamento dos hospitais municipais no estado. A medida prevê cerca de R$ 760 milhões em repasses anuais e deve beneficiar 100 hospitais municipais em 77 cidades paulistas.

Nos últimos meses, Tarcísio já destinou R$ 270 milhões para a pavimentação e recuperação de rodovias vicinais e R$ 300 milhões para o turismo, por exemplo.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a partir de 4 de julho, os candidatos ficam proibidos de participar de inaugurações de obras públicas; de fazer publicidade institucional de órgãos públicos; de fazer shows artísticos com recursos públicos em inaugurações, entre outros.

Interior em foco

Como tem mostrado a coluna, tanto a gestão Tarcísio, que vai tentar a reeleição, quanto a do opositor, o pré-candidato Fernando Haddad (PT), tem ficado de olho no interior do Estado. O entendimento é que outros fatores podem ajudar Tarcísio, como a chegada dos ex-tucanos Rodrigo Garcia e Marco Vinholi para a gestão atual.

Do outro lado, muitos prefeitos têm relatado, também, que Geraldo Alckmin pode impulsionar Haddad.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.