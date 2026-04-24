Tarcísio começa ofensiva contra ‘gangue do quebra-vidro’ nesta sexta

Secretaria de Segurança Publica vai atuar com helicópteros, drones e 300 policiais militares em pontos chave, como Av. 23 de maio

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O Governo de São Paulo começa, nesta sexta-feira (24), uma ação que visa coibir a chamada “gangue do quebra-vidro”, que atua em diversos pontos na capital e tem assustado a população. No total, serão usados 3 helicópteros com farol de busca, drones e o reforço de 300 policiais militares em corredores de moto e ônibus na ação.

O objetivo é aumentar a sensação de segurança e atuar na redução de crimes. A atuação será nos horários de pico, aqueles com maior fluxo de carros e trânsito parado, entre 18h e 21h. O objetivo da Secretaria de Segurança Pública (SSP), que coordena o movimento, é manter constância nas operações.

O número de dias por semana ainda não foi fechado, mas a primeira etapa já acontece hoje. Segundo interlocutores, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) pretende permanecer com a política até que a incidência desse tipo de crime sofra baixas.

Entre os pontos que serão monitorados, estão as áreas de maior incidência da gangue, com destaque, por exemplo, para a Avenida 23 de Maio. Além da região central, também serão alvo ruas da Vila Mariana, região de Pinheiros, e locais com vida noturna ativa, como a Vila Clementino.

A coluna apurou que, inicialmente, nem todos os 300 policiais estarão na primeira ofensiva. A SSP está remanejando PMs e criando a operação de forma escalonada, até chegar ao número completo. Já os drones usados terão conexão com o sistema de monitoramento e inteligência do Estado, Muralha Paulista. Alguns já contam com reconhecimento facial, inclusive.

Gangue do quebra-vidro

A ação rápida e violenta dos criminosos tem assustado a população. A “gangue do quebra-vidro” é conhecida por agir entre os motoristas, especialmente quando o trânsito está parado. Os criminosos se aproveitam para quebrar os vidros dos carros e roubar celulares e objetos de valor. Os vídeos tem viralizado nas redes sociais. A ação dura poucos segundos e as vítimas costumam sair correndo a pé, sem que o motorista consiga reagir.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.