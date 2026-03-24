Tarcísio teve ‘ótima’ conversa com Valdemar sobre definição de vice

Governador, agora, espera Kassab; interlocutores dizem que Ramuth deve permanecer no PSD

Pablo Jacob/Governo de São Paulo O chefe do Executivo paulista tem dito a interlocutores que o aviso foi tranquilo e dentro do esperado e que, agora, “só falta bater o martelo” com o presidente do PSD, Gilberto Kassab.



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), classificou como “ótima” a conversa que teve com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, nesta segunda-feira (24), para comunicar que a vaga de vice está decidida.

O chefe do Executivo paulista tem dito a interlocutores que o aviso foi tranquilo e dentro do esperado e que, agora, “só falta bater o martelo” com o presidente do PSD, Gilberto Kassab. A Jovem Pan cravou que o atual vice-governador, Felício Ramuth (PSD), era o favorito e seria mantido, como aconteceu.

À coluna, Valdemar também falou sobre o assunto e disse que “[A conversa] foi muito boa, mas o André [do Prado] já tinha me antecipado o planejamento do governador. Não teve novidade”, finalizou.

Como também antecipou a reportagem, Valdemar já sabia que Felício seria mantido na chapa. O PL já tinha aceitado a “derrota” e, agora, parte pra novas alternativas – como pensar a possibilidade do seu então candidato a vice, o presidente da Alesp, André do Prado (PL), no Senado. Sobre isso, o presidente do PL se limitou a dizer que escolha ficará a cargo de Jair e Eduardo Bolsonaro.

Tarcísio também se reuniu nesta segunda-feira com o próprio Ramuth para falar sobre o assunto. Como conta a coluna desde fevereiro, a conversa com Kassab anda sendo adiada, mas vai servir para definir tanto o destino do próprio presidente do PSD, que também é secretário de Relações Institucionais de Tarcísio e pode deixar o governo, como o partido de Ramuth.

Kassab queria para si a vaga de vice, abrindo uma possibilidade de não fechar acordo pela permanência de Ramuth. Auxiliares, no entanto, tem descartado essa possibilidade, e falam em 80% de chance de o acordo ser firmado “e tudo se manter como está”. O MDB está de olho na possibilidade de saída de Ramuth da sigla.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.