Zucco pressiona Senado por votação de renegociação de R$ 180 bi em dívidas rurais

O deputado Coronel Zucco, pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul, tem pressionado senadores em Brasília ao lado de produtores rurais e lideranças do setor

FÁTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO DF - CPI-MST - GERAL Tenente Coronel Zucco, durante a CPI do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), na Câmara dos Deputados em Brasília (DF)



O relator do projeto, senador Renan Calheiros, confirmou à Jovem Pan que a votação está marcada para esta quarta-feira. “Vamos acolher mais algumas emendas. A utilização dos fundos e do FGI muda historicamente a lógica da renegociação”, disse o senador. O PL 5.122/2023 abre caminho para a renegociação de aproximadamente R$ 180 bilhões em dívidas rurais acumuladas desde 2019. O texto cria uma linha especial de financiamento com recursos do Fundo Social do Pré-Sal, com prazo de dez anos e três de carência. Saiu da CAE mais robusto do que entrou, com taxas bem abaixo do que a Fazenda queria, e já recebeu emendas da bancada ruralista que ampliam o alcance para aquicultura e para dívidas da grande seca do Nordeste entre 2011 e 2018. O governo resistiu, mas não conseguiu barrar.

Nos bastidores, a articulação está em curso. O deputado Coronel Zucco, pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul, tem pressionado senadores em Brasília ao lado de produtores rurais e lideranças do setor. O projeto, por ter sofrido alterações no Senado, precisará voltar à Câmara antes da sanção presidencial, e Zucco deve intensificar a atuação na próxima semana.

Por trás dos números está uma crise humana. O movimento SOS Agro informou que 26 agricultores tiraram a própria vida no Rio Grande do Sul em aproximadamente um ano, motivados principalmente pelo alto volume de dívidas. ￼ As perdas acumuladas do agro gaúcho ultrapassaram R$ 100 bilhões nos últimos cinco anos. ￼ É nesse contexto que o projeto chega ao plenário, com a bancada ruralista pressionando por uma solução que chegou tarde para alguns e ainda pode chegar a tempo para muitos outros.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.