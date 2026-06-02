Caiado sobre taxação dos EUA: ‘É inaceitável sermos tributados por irresponsabilidade do PT’

Ex-governador de Goiás aproveitou o palanque para projetar sua candidatura e mandar um recado aos Estados Unidos: “Entendam que o Brasil será outro a partir do dia 25 de outubro.

ANTONIO MACHADO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Ex-governador de Goiás e pré-candidato à presidência, Ronaldo Caiado



O ex-governador de Goiás e pré-candidato à presidência, Ronaldo Caiado, usou sua passagem por Governador Valadares nesta terça-feira (02) para disparar contra o governo Lula e se posicionar sobre as tarifas americanas de 25%. Ao lado do senador Carlos Viana, em agenda com lideranças locais, Caiado foi direto: “Sou 100% contrário a essa deliberação. É inaceitável nós, brasileiros, sermos tributados por uma total irresponsabilidade de um governo do PT.”

Para o ex-governador, a culpa é do governo federal. “Se eu fosse o presidente da República, eu saberia sentar à mesa de negociação, saberia ter um Itamaraty que soubesse fazer as articulações necessárias na área do comércio. Não teríamos isso.”

Caiado aproveitou o palanque para projetar sua candidatura e mandar um recado aos Estados Unidos: “Entendam que o Brasil será outro a partir do dia 25 de outubro. Nós teremos um outro Brasil eleito que saberá ter altivez, dignidade e saberá ter a estatura de um presidente da República para sentar com os países e negociar suas tarifas.”

O discurso foi proferido horas depois de Caiado, Zema e Flávio Bolsonaro dividirem o mesmo palanque na Mega-Leite, em Belo Horizonte, num encontro que ele próprio definiu como “o primeiro encontro dos três presidenciáveis.”

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.