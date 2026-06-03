Girão responsabiliza Lula e STF pela deterioração da relação com Washington

A declaração ocorre no mesmo dia em que o debate sobre as tarifas americanas de 25% domina Brasília

Andressa Anholete/Agência Senado

Em entrevista à Jovem Pan nesta quarta-feira (03), o senador Eduardo Girão, do Novo, disse que o caminho para resolver a crise tarifária com os Estados Unidos não é o confronto, mas o diálogo, e colocou parte da responsabilidade no próprio Governo Federal. Para o senador, o problema vai além da diplomacia comercial e tem raiz nas decisões do STF.

“O governo Lula poderia fazer sua parte, já que forma um regime com o STF, e ficou muito claro que esse regime está causando prejuízos irreparáveis ao país, como as anulações de provas da Odebrecht por parte do Toffoli. O governo Lula poderia fazer uma pressão também, se tivesse o mínimo de responsabilidade com o país, em cima do STF, sobre essas decisões absurdas, coadunando com a impunidade”, afirmou Girão.

A declaração ocorre no mesmo dia em que o debate sobre as tarifas americanas de 25% domina Brasília, com governo e oposição trocando acusações sobre os responsáveis pela deterioração da relação com Washington. Para Girão, enquanto o governo Lula não mudar sua postura tanto na política externa quanto na pressão sobre o Judiciário, o Brasil seguirá pagando o preço da omissão.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.