Ex-ministro e pré-candidato à Presidência questiona ausência das grandes potências na conferência climática realizada em Belém

Bruno Pinheiro Aldo Rebelo critica a COP30: 'Não mandaram nem o porteiro da Casa Branca'



Aldo Rebelo, pré-candidato à Presidência, usou a tribuna da Norte Show, em Sinop (MT), nesta terça-feira (21) para criticar a COP30, realizada em Belém.

“Isso foi vendido no Brasil como a coisa mais importante da vida”, disse o ex-ministro, em referência à conferência climática da ONU.

Rebelo foi direto no recado: “Naquela conferência do clima no Pará, os EUA e o presidente dos EUA não mandaram nem o porteiro da Casa Branca. O segundo país mais importante, que é a China, mandou o terceiro escalão. O da Rússia também não. E nem os nossos do Mercosul.”

O pré-candidato fez questão de diferenciar sua posição do negacionismo climático. “Isso não quer dizer que o meio ambiente não é importante, mas não pode ser usado como instrumento de manobra.”

O discurso caiu bem na plateia da maior feira agropecuária do norte de Mato Grosso — setor que historicamente critica o uso das pautas ambientais como barreira ao comércio e à produção rural.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.