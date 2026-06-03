Após tarifaço de Trump, governo cita lei e relator diz: ‘É preciso esgotar o diálogo primeiro’

Em nota, o Brasil classificou como ‘absurdo’ a tentativa de associar a competitividade da economia brasileira ao uso de trabalho forçado

Fabio Rodrigues / Agência Brasil Governo brasileiro se disse surpresa com as novas tarifas dos Estados Unidos



O governo brasileiro emitiu nota nesta quarta-feira (03) manifestando “profunda discordância” com as tarifas de 25% anunciadas pelo governo Trump e deixou no ar um recado direto: a Lei de Reciprocidade está na mesa. “O Brasil se reserva o direito de recorrer aos instrumentos previstos na Lei de Reciprocidade, aprovada por unanimidade pelo Congresso Nacional, para fazer face a situações de injustiça contra o Estado brasileiro”, diz o texto oficial. O governo ainda classificou de “absurdo” a tentativa de associar a competitividade da economia brasileira ao uso de trabalho forçado, e lembrou que a OIT reconhece o Brasil há décadas como referência internacional no combate ao tema.

O relator da Lei de Reciprocidade na Câmara, deputado Arnaldo Jardim, havia antecipado o tom em entrevista à Jovem Pan: “É preciso esgotar todas as possibilidades de diálogo. Existe um período de negociação exaustiva. É como ter uma arma sobre a mesa: o ideal é não precisar usá-la. O importante é negociar até o limite. Mas o instrumento está pronto para ser usado e já está regulamentado.”

O racha entre os que querem negociar e os que querem retaliar chegou ao Congresso, e Brasília ainda não sabe até quando o Brasil segura a arma sobre a mesa sem usá-la.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.