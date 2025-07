Bolsonaro nega afirmações feitas à Jovem Pan

Após conversa por telefone a coluna, Bolsonaro gravou vídeo negando que ele e filho estejam fora do jogo

Ton Molina/STF O ex-presidente Jair Bolsonaro negou as afirmações feitas a esta coluna mais cedo



Na tarde desta segunda-feira (14), o ex-presidente Jair Bolsonaro negou as afirmações feitas a esta coluna mais cedo, por telefone, sobre o processo eleitoral de 2026. O ex-chefe do Palácio do Planalto disse ao jornalista Bruno Pinheiro que: “A Justiça tira da cédula eleitoral aquelas pessoas que não interessam para o sistema”. Bolsonaro ainda completou dizendo: “Eu tô fora, o Eduardo praticamente está fora e querem tirar a Michelle”, disse Bolsonaro.

A conversa também foi repercutida no programa Tempo Real desta segunda-feira (14), na Jovem Pan News. Horas depois, após repercussão das afirmações, Jair Bolsonaro gravou um vídeo para as redes sociais negando a informação. “Olá, vamos aqui resolver um problema: não procede a informação da Jovem Pan de que eu estou fora, Eduardo está fora e querem colocar a Michelle para fora também. Não existe isso. O que eu falei com a Jovem Pan é que, no momento, estou inelegível, e a situação do Carlos, ele está no inquérito e tudo pode acontecer com eles. Obviamente, aparece o nome da Michelle, que tem tudo para, talvez, vir candidata a algo mais importante. Não tem furo jornalístico; se tivesse que falar algo nesse nível, eu convidaria a imprensa e daria uma coletiva nesse sentido,” disse Bolsonaro. O espaço nesta coluna segue aberto para o ex-presidente Jair Bolsonaro.

