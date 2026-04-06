Câmara reúne confederações para debater PEC da escala 6×1

A Proposta ganhou força no debate público após movimentações nas redes sociais em 2024 e voltou à pauta legislativa em 2026 com pressão de trabalhadores favoráveis à redução da jornada

Foto: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados O encontro reunirá representantes de quatro grandes confederações patronais nacionais.



A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) da Câmara dos Deputados realizará, nesta terça-feira (7), audiência pública para debater a Proposta de Emenda à Constituição (PEC 221/19), que prevê o fim da escala de trabalho 6×1. A reunião está marcada para as 14h, no Plenário 01 do Anexo II, e foi convocada a pedido do deputado Paulo Azi.

O encontro reunirá representantes de quatro grandes confederações patronais nacionais. Participarão o gerente-executivo de Relações Trabalhistas e Sindicais da Confederação Nacional do Transporte (CNT), o advogado da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o coordenador trabalhista da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e a superintendente de Relações do Trabalho da Confederação Nacional da Indústria (CNI). Todos confirmaram presença.

A audiência marca a primeira vez que setores organizados da indústria, do agronegócio, do comércio e do transporte serão ouvidos formalmente pela comissão sobre o tema.

A PEC, que tramita na Câmara desde 2019, ganhou força no debate público após movimentações nas redes sociais em 2024 e voltou à pauta legislativa em 2026 com pressão de trabalhadores favoráveis à redução da jornada.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.