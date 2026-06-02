Carne bovina brasileira escapa da tarifa americana de 25% e setor respira aliviado

Marcello Casal Jr./Agência Brasil Carne fresca,Açougues, Frigoríficos, alimento



O governo americano anunciou nesta terça-feira (02) a aplicação de tarifa adicional de 25% sobre diversos produtos brasileiros, no âmbito da investigação conduzida com base na Seção 301. O anúncio provocou reação imediata no mercado e acendeu o alerta no setor produtivo brasileiro. Mas um detalhe mudou o tom das conversas nos bastidores do agronegócio: a carne bovina foi excluída da lista.

Fontes do setor ligadas à Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, a ABIEC, têm dito de forma reservada que a exclusão é uma vitória relevante e elimina, por ora, o risco de perda imediata de competitividade da proteína brasileira no mercado americano. A leitura é que os Estados Unidos reconheceram a dependência do próprio mercado doméstico das importações brasileiras, num momento em que o rebanho americano vive redução histórica e os preços da proteína seguem elevados. Sem a carne brasileira, o problema seria dos dois lados.

O alívio, porém, é parceiro da cautela. A proposta ainda passará por consulta pública e pode sofrer ajustes antes da decisão final. Permanecem em vigor as tarifas e mecanismos de quota já aplicáveis às exportações brasileiras, e o cenário comercial entre os dois países segue instável. Nos bastidores, a orientação é de monitoramento contínuo e interlocução com autoridades brasileiras e parceiros estratégicos. O setor escapou desta rodada, mas sabe que o jogo ainda não acabou.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.