Em BH, Flávio e Zema brindam com leite e dividem palanque na em feira do setor

Reprodução/Instagram @flaviobolsonaro Zema e Flávio publicaram vídeo neste sábado (11) no qual participam de brincadeira do "será" das redes sociais.



A maior feira de pecuária leiteira da América Latina virou palco político nesta terça-feira (2). Na Mega-Leite, em Belo Horizonte, o senador Flávio Bolsonaro encontrou e abraçou dois nomes que também circulam como pré-candidatos à Presidência da República em 2026: o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Uma cena nos bastidores chamou atenção: os dois, ao lado do atual governador de Minas Gerais, Mateus Simões, brindaram e tomaram leite puro enquanto discutiam a situação econômica do país. O brinde virou foto, e a foto virou símbolo do momento.

O timing do encontro com Zema não passou despercebido. O ex-governador mineiro fez duras críticas a Flávio Bolsonaro no mesmo dia em que o áudio do banqueiro Daniel Vorcaro foi divulgado, gerando ruído na ala bolsonarista. Nesta terça-feira, os dois apareceram lado a lado, sorrindo e alinhados no discurso.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.